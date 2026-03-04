In de game neem je het, net als in de film, op tegen de Arachnids en andere bugs. Je kunt ze te lijf gaan met dertig verschillende wapens zoals de klassieke Morita Rifle en natuurlijk de Tactical Nuke RPG. De game bevat een flinke snuif retro en heeft daardoor een unieke look. Dat in combinatie met de FMV-videos, maakt dat je snel weer helemaal terug bent op Klendathu.
De rol van Johnny wordt in de game ook weer gespeeld door Casper van Diem en hij heeft in de onderstaande video een een aankondiging voor je!
To fight the bug, we must understand the bug!
Om cadetten de bugs goed te laten verdelgen, moeten ze leren hoe een bug denkt, beweegt, verdedigt en aanvalt. Daarom heeft de federatie een viertal trainingscenarios, plus tutorial, ontworpen: een state-of-the-art Bugsimulator. Je hebt daar als taak zoveel mogelijk vernielingen aan te richten en zoveel mogelijk menselijke slachtoffers te ermm ... ontdoen van ledematen. Om dat te kunnen doen heb je de beschikking over drie vormen: Warrior-form, Hopper-form en Tanker-form. Voor diegenen bekend met de film: de Warrior-form is de infanterie die de cadetten letterlijk aan hun vlijmscherpe klauwen rijgt ("Kitten! No!") en ledematen verzameld. De Hopper-form is de vliegende bug die in de film de jammerende generaal eindelijk z'n kop doet houden. En als laatste de Tanker-form die door Rico zelf in de film wordt genuked.
Hieronder kun je de drie scenes waaraan ik refereer eens rustig bekijken, zodat je al in de stemming kunt komen voor de release van de game op 16 maart voor PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
