In de game neem je het, net als in de film, op tegen de Arachnids en andere bugs. Je kunt ze te lijf gaan met dertig verschillende wapens zoals de klassieke Morita Rifle en natuurlijk de Tactical Nuke RPG. De game bevat een flinke snuif retro en heeft daardoor een unieke look. Dat in combinatie met de FMV-videos, maakt dat je snel weer helemaal terug bent op Klendathu.

De rol van Johnny wordt in de game ook weer gespeeld door Casper van Diem en hij heeft in de onderstaande video een een aankondiging voor je!