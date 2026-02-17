Het tekort aan hardware grijpt overal om zich heen. Artificial Intelligence is een wonderbaarlijke techniek, maar heeft altijd honger en eet alle componenten op. Nu is de Steam Deck OLED werkelijk even niet meer beschikbaar hierdoor.
Dit is vervelend nieuws, gezien het feit dat aan het einde van vorig jaar Valve heeft aangekondigd dat de Steam Deck LCD in de VS niet meer voorradig is en ook niet meer zal worden gemaakt. Dat betekent dat de enige Steam Deck die in productie is, de Steam Deck OLED is.
Wanneer je nu gaat naar de online store om een Steam Deck te kopen zie je het volgende staan:
Het ziet er naar uit dat het duurste model van de Steam Deck OLED nog wel voorradig is. Deze heeft 1 TB opslag en is de enige die op dit moment te koop wordt aangeboden. Het grootste probleem zit in de middelste versie, die de helft kan opslaan, maar ook een flink stuk goedkoper is.
Onder de pagina staat dat de Steam Deck OLED tijdelijk niet beschikbaar is in bepaalde regio's vanwege geheugen- en opslagtekorten. Ook staat er dat de Steam Deck LCD niet meer in productie is en niet meer beschikbaar zal zijn wanneer hij is uitverkocht.
Een tegenvaller voor de PC gamer die graag een goede handheld wil. Wanneer ze weer beschikbaar zouden kunnen zijn, wordt niet vermeld.
