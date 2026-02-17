Het tekort aan hardware grijpt overal om zich heen. Artificial Intelligence is een wonderbaarlijke techniek, maar heeft altijd honger en eet alle componenten op. Nu is de Steam Deck OLED werkelijk even niet meer beschikbaar hierdoor.

Dit is vervelend nieuws, gezien het feit dat aan het einde van vorig jaar Valve heeft aangekondigd dat de Steam Deck LCD in de VS niet meer voorradig is en ook niet meer zal worden gemaakt. Dat betekent dat de enige Steam Deck die in productie is, de Steam Deck OLED is.

Wanneer je nu gaat naar de online store om een Steam Deck te kopen zie je het volgende staan: