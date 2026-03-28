Het is te hopen dat onze lezers deze week niet naar het land van de rijzende zon waren afgereisd om dit van hun bucket list te kunnen strepen, want dan hebben ze kans dat ze met gesloten deuren zijn geconfronteerd. De winkel was namelijk het plaats delict van een steekpartij die is afgelopen met twee dodelijke slachtoffers.

Hoeveel op het moment van schrijven niet exact bekend is wat er is plaatsgevonden, weten we wel dat de slachtoffers een man en een vrouw zijn. De man kwam de winkel binnen met een mes en begon in te steken op de vrouwelijke werknemer. Nadat zij prooi was gevallen, keerde hij het wapen op zichzelf. Toen de ambulances kwamen, waren beide personen ondanks hun verwondingen nog in leven, maar helaas mocht geen van beide het incident navertellen.

Daar de zaak nog in onderzoek is, is er veel onzeker over de toedracht van de zaak, maar het vermoeden is dat de reden voor de steekpartij in de relationele sfeer lag. De personen zouden van soortgelijke leeftijd zijn en vermoedelijk een gezamenlijk verleden hebben.

Omdat het onderzoek nog loopt, is het Pokémon Center voorlopig gesloten. Allicht omdat het nog dient als een plaats delict, maar ook omdat The Pokémon Company wil dat het personeel ruimte krijgt zodat het incident niet nóg diepere wonden achterlaat op hun mentale welzijn. Desondanks verontschuldigd het zich wel tegenover teleurgestelde fans.

Van de situatie ná de steekpartij doen wat beelden de rondte op social media, al is er van de slachtoffers zelf gelukkig niets te zien: