Om Year 3 af te sluiten, heeft men daarom heel diep moeten graven om een obscuur karakter genaamd Ingrid op te rakelen. Zij begon niet als een karakter voor deze franchise, maar werd middels Street Fighter Alpha 3 MAX wel onderdeel van het universum. Of is ze dat universum? Van een ander universum? Games tot nu toe waren er nooit duidelijk over en de gloednieuwe teaser werpt ook geen licht op de zaak.

In deze teaser spreekt Ingrid met een custom avatar alsof ze een of andere godin of kosmische entiteit is. En misschien is ze dat ook wel. Immers doet ze niet enkel dingen die wij als mensen niet kunnen bevatten, maar het lijkt erop dat ze een hele dimensie laat verdwijnen met een tikje van haar vuisten. Daar wil je toch niet tegen gaan vechten!? Maar we zullen er wel aan moeten geloven, want komende lente wordt ze aan het spel toegevoegd.