Sony heeft aangegeven dat ze de studio gesloten hebben na de laatste Business review, die kennelijk niet goed uit heeft gepakt door Bluepoint games. Herman Hulst, hoofd van PlayStation, heeft in een email die te vinden is op de website resetera aangegeven dat de beslissing niet licht genomen werd.

Het gevolg van het sluiten van de studio is dat er nu opnieuw veel ontwikkelaars zijn die hun baan kwijt zijn geraakt. Het zou gaan om in totaal zeventig mensen die vanavond thuiskomen en aan hun partner en kinderen uit moeten leggen dat papa of mama geen werk meer heeft.

Het laatste waar Bluepoint Studios bij betrokken is geweest, is dat ze mede-ontwikkelaar waren voor God of War: Ragnarok. Na release van deze game hebben ze gewerkt aan en live-service titel die begin 2025 werd geannuleerd.

Ik denk dat er best wel veel mensen verontwaardigd zullen zijn met dit nieuws. Ik herinner mij dat Demon Souls enorm werd bejubeld door veel fans van Soulslike. De game zag er prachtig uit. Ik heb daarom een trailer toegevoegd aan dit artikel van deze prachtige game die gelijk met de PlayStation 5 uitkwam.