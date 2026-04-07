The Dragon and the Sword is een JRPG die vandaag beschikbaar is en het avontuur van een oudere Clea volgt. In de hoop dat ze sterk genoeg kan worden om wraak te nemen, neemt ze missie na missie aan in de adventurers guild, waar ze meer bondgenoten om zich heen verzamelt die een appeltje met de draak te schillen hebben. Maar kan een handjevol krijgers daadwerkelijk dit monster verslaan? Of is hun missie op voorhand gedoemd om te falen? Je kunt het nu zelf ontdekken, want The Dragon and the Sword is vanaf vandaag beschikbaar op Steam en de Kagura Store, waarbij je kunt profiteren van 20% korting tot 20 april. De prijs daalt hiermee van € 24,50 naar € 19,60 op Steam en van € 20,99 naar € 16,79 op Kagura. En dat is niet het enige verschil.

The Dragon and the Sword is namelijk een erotische JRPG van uitgever Shiravune. Dit betekent dat de game op Steam gecensureerd is en om de content gericht op volwassenen te zien een externe patch vereist. Op Kagura is dat niet nodig, daar die website zich juist volledig richt op dergelijke spellen. Je hebt dan echter geen Steam cloud, dus overweeg zelf wat je belangrijker vindt.