Bethesda Game Studios heeft de laatste jaren hard gewerkt aan verbeteringen aan hun engine. Dat resulteerde uiteindelijk in Creation Engine 3. “We hebben de afgelopen jaren Creation Engine 2, die Starfield aandrijft, doorontwikkeld naar Creation Engine 3 en die zal The Elder Scrolls VI en toekomstige projecten ondersteunen,” aldus Howard.

Hoewel delen van The Elder Scrolls VI eerder al ontwikkeld werden met de Creation Engine 2, moet de nieuwe engine zorgen voor onder andere realistische landschappen. Dat moet resulteren in een meeslepende spelwereld en indrukwekkende next-gen beelden.

Daar stopte het nieuws echter niet, want Howard had nog meer nieuws. The Elder Scrolls VI zou teruggrijpen naar de “klassieke stijl” waar de serie om bekendstaat.

“We keren terug naar die klassieke stijl die we gemist hebben en die we door en door kennen,” verklaarde Howard. Dat moet als goed nieuws klikken voor de fans van de traditionele Bethesda-RPG’s.

Al in 2018, inmiddels bijna acht jaar geleden, werd The Elder Scrolls VI aangekondigd. Tot dusver zijn details schaars, maar wie weet komt daar dit jaar verandering in.