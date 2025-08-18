Hoewel het nog steeds nodig is om in de ranking te stijgen als je de game tot een goed eind wil brengen, kunnen hierna apart nogmaals het pad van Z tot A bewandelen, maar dan online. In de Z-A Battle Club nemen maximaal vier spelers het tegen elkaar op in wat het best kan worden omschreven als een verbeterde versie van de Battle Royale uit de generatie 7-titels. Vier spelers houden dan een free-for-all, waarbij je punten scoort als je een tegenstander uitschakelt. Wie aan het eind van het gevecht de meeste punten heeft, wint het gevecht en stijgt daardoor in de ranking. Het doel is natuurlijk die felbegeerde A-rank, al zijn de beloningen die je gaandeweg verzameld vermoedelijk ook wel de moeite waard.

Als een ware live-service, zal de Z-A Battle Club werken met seizoenen, waarbij elk seizoen iedereen onderaan de ladder begint om opnieuw tree voor tree naar de top te kunnen werken. Een Nintendo Switch Online-abonnement is hier natuurlijk wel voor vereist.