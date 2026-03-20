Destroy All Humans!

De game die het spits af mag bijten, is het hilarische Destroy All Humans! Deze is al enige tijd beschikbaar op de originele Switch, maar op 23 juni zal die ook beschikbaar worden voor Nintendo's nieuwste console. De Skin Pack DLC zit er zelfs bij!

Destroy All Humans 2: Reprobed

Een verbeterde versie van het tweede deel, inclusief de twee DLC packs, welke wij enkele jaren geleden al van een review voorzagen. Net als zijn voorganger, komt deze game enkel naar de Nintendo Switch 2, maar dan wel ietsjes later. 15 september om precies te zijn. Alleen blijft de local campaign co-op dan thuis.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Wederom een game die enkel naar Switch 2 komt en wederom een verbeterde versie van een eerder verschenen titel, die de DLC meebrengt. Epic Mickey: Rebrushed werd eveneens al eerder door ons gerecenseerd en als dat artikel je enthousiast maakt, mag je de datum van 6 oktober in het achterhoofd houden.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

De laatste is deze lijst, is ook de game die het meest recent verscheen. Stefan voorzag Titans of the Tide nog maar enkele maanden geleden van een score, maar wie er toen geen interesse in had vanwege een gebrek aan de juiste platformen, kan 13 oktober zijn originele Switch of Switch 2 erbij pakken om Titans of the Tide alsnog te beleven.