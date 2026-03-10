DLSS is ondertussen alweer aan versie 4.5 toe en daarom heeft NVIDIA een hoop trailers online gezet om met de technologie te pronken. Een daarvan is Tides of Annihilation, een hack and slash-titel die inspiratie haalt bij de mythes van koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel. De game komt spoedig naar Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PC, maar zal op de laatste beduidend mooier gaan zijn door de toegang tot deze snufjes.

Een klein voorproefje hiervan zien we al in onderstaande trailer, die het ondertussen iconische RTX OFF- / RTX ON-kunstje uitvoert. Het verschil is overduidelijk. Details ogen scherper, lichtinval oogt natuurlijker en objecten in het water zijn adembenemend in hoe realistisch te worden weergegeven. Ondergetekende had al zin in deze game, maar dat gevoel is nu sterker dan ooit.