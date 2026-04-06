Toen ik zojuist een trailer voor Under a Rock tegenkwam tijdens het scrollen, was ik er immers een dikke minuut niet zeker van of ik nu zat te kijken naar een nieuwe productie van Dreamworks of Pixar, dan wel een videogame die die stijl perfect weet te vangen. Het feit dat je dit bericht leest, toont aan dat het het tweede was. Under a Rock is namelijk een multiplayer survival-titel op een tropisch eiland voor maximaal tien spelers.

Op dit eiland spelers kleurrijke wezens en imponerende monsters tegenkomen, welke bij elk bezoek weer anders is ingedeeld. Spelers worden geacht een basis veilig te stellen en zo beetje bij beetje het eiland zijn geheimen bloot te leggen. Wie weet kun je dan ooit ontsnappen...

Under a Rock zal op een nader te onthullen moment verschijnen in Steam Early Access.