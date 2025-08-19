Wat die daar gaat laten zien, dat kunnen we nog niet met jullie delen, maar wees maar niet bang. Zelfs als je niet live mee kunt kijken, kun je het hierna teruglezen op onze homepage. Wil je echter wel live mee genieten, dan kan dat vanaf 20:00 hieronder.
Nieuws
Vanavond is het tijd voor gamescom Opening Night Live
Wat heeft Keighley nu weer in petto?
Door Sil Hendriks
Of het nu Summer Game Fest, The Game Awards of gamescom Opening Night Live is; de drie grootste gaming shows hebben één ding met elkaar gemeen: Geoff Keighley. En vanavond staat die in Keulen op het podium.
