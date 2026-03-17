Voor die laatste is het bijna tijd voor update 2.7 en daarom is daarvoor een nieuwe teaser online gezet. Die geeft een glimp van een hoop nieuwe content, maar de focus ligt duidelijk bij Cissia, de nieuwe agent die met die update de cast zal vervoegen. Toch zal je deze Electric Attacker van de Metropolitan Order Division niet snel aan je line-up toevoegen, daar ze met een S-rank niet makkelijk te vinden zal zijn. Geniet dus voor nu maar van haar performance in de teaser.
Als het aankomt op waifu collectors, is HoYoverse op dit moment de onbetwiste koning. Genshin Impact, Honkai: 3rd Impact, Honkai: Star Rail en natuurlijk Zenless Zone Zero blijven razend populair, mede dankzij een stabiele stroom aan nieuwe content.
Laatste artikelen
Nieuws
Tangy TD rolt nieuwe patch uit
door Sil Hendriks
Nieuws
Battle royale-genre is officieel over zijn hoogtepunt heen
door Sil Hendriks
Nieuws
Netflix bevestigt wederom castleden voor Assassin's Creed
door Mario Heurter
Nieuws
Dit is hoe DLSS 5 eruit komt te zien
door Peter Beckers
Nieuws
Cyberpunk 2077 krijgt alsnog de PlayStation 5 Pro-behandeling
door Sil Hendriks
