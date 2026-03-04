Deze informatie is op X geplaatst door de doorgaans zeer goed geïnformeerde lekker NateTheHate. Daarin stelt hij dat ''De game gesitueerd is in het God of War-universum en dat de hoofdpersoon Faye zal zijn. Gameplay zou anders zijn dan de Noorse God of War games met een grotere focus op actie.'' In de comments beantwoordt hij vervolgens nog vragen, waarbij hij een release noemt van 2027, met een reveal later dit jaar als plannen niet wijzigen.

De lekken van Nate liggen in lijn met meerdere andere berichten die recent zijn opgedoken, waaronder een van Jason Schreier. De journalist van Bloomberg staat bekend om zijn diepgaande onderzoek en reageerde op Reset Era op een topic over dit lek met ''Ik denk dat het nu wel duidelijk is wat ik bedoelde toen ik eerder zei dat het geen nieuwe IP is, maar allicht wel zo voelt.''

Waarop hij hiermee doelt, is niet enkel dat is gekozen voor een andere hoofdpersoon dan Kratos. In hetzelfde topic liet Nate zich namelijk ook uit toen gebruikers begonnen te speculeren over het exacte genre. Hij liet toen weten dat een CRPG is uitgesloten, maar toen men vroeg naar RPG's in het bredere spectrum, bleef zijn antwoord vaag. Dit, gecombineerd met de eerdergenoemde focus op actie, insinueert dat we mogelijk een action RPG gaan krijgen.

Wat het lek van een nieuwe God of War verder kracht bijzet, is het LinkedIn-profiel van een voormalige medewerker van Sony Santa Monica. Daarin stond voorheen dat hij had gewerkt aan ''een nieuwe franchise in het God of War-universum'', waarbij de ontwikkeling van nieuwe karakters, storylines en lore die uitweidt op het IP wordt genoemd. Gezien hij tot september van afgelopen jaar bij de ontwikkelaar heeft gewerkt, is het aannemelijk dat dit gaat over deze spin-off.