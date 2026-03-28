Het antwoord is dat die nu beschikbaar is, tegelijkertijd met de lancering van de nieuwe uitbreiding The Shadowgrapher. En om dat te vieren krijgt eenieder die voor 15 april de game opstart de speciale Ambimanus Pack met daarin een Warfan-wapen, resource boosters en cosmetics. Dit inloggen dient te gebeuren op een Switch 2, maar hierna kun je dankzij de Cross Platform Save-functie overal gebruiken waar je wil.

''Warframe is officieel live op elk groot gaming-platform met volledige cross-play en -save, hetgeen absoluut vreemd voelt om te zeggen over een game die al in zijn dertiende jaar zit,'' vertelt Creative Director Rebecca Ford. ''Een naadloze gameplay-ervaring voor miljoenen spelers maken, welke vrienden kunnen worden met mensen van over de hele wereld op zowel mobiele devices, consoles en PC, is een ontwikkelreis waar ik met mijn verstand niet bij kan. Warframe's doel is, en zal altijd blijven, om mensen dichter bij elkaar te brengen en ze een plek te geven om thuis te noemen. Waar hun dag allicht een beetje beter zal beginnen dan dat het is gestart. Als de volgende console komt, kun je garanderen dat wij er zullen zijn om onze spelers te verwelkomen.''