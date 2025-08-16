Zo kon Kuro Games bijvoorbeeld makkelijk een livestream organiseren voor Wuthering Waves 2.6, welke op 28 augustus zal worden uitgerold. In een dikke veertig minuten vertellen enkele ontwikkelaars over wat er naar de game gaat komen, hetgeen je op je gemak terug kan kijken met de VOD hieronder. Wil jij echter een samenvatting, dan hebben wij die ook voor je:

Twee nieuwe acts van de main quest

Log in om tien Raging Ride en tien Forging Tide te krijgen

Sanguis Plateaus is een nieuwe locatie om te bezoeken

Nieuwe Echoes: The False Sovereign, Lady of the Sea, Corrosaurus. Nightmare: Gulpuff, Nightmare: Chirpuff, Nightmare: Cyan-Feathered Heron, Nightmare: Violet-Feathered Heron, Nightmare: Aero Predator, Nightmare: Electro Predator

Nieuwe Phantom Echoes: Fallacy of No Return en Kerasaur

Nieuwe Sonata-effecten

Nieuwe Tactical Hologram Challenge: Lady of the Sea

Twee nieuwe resonators: Augusta en Iuno

Vijf nieuwe Featured Resontator Convene met bijpassende Weapon Convene: Augusta, Carlotta Shorekeeper (Phase 1) en Iuno en Ciaccona (Phase 2)

Drie nieuwe wapens

Een hoop nieuwe events zijn onderweg!

Je kunt nu vliegen in elke open ruimte starten en kunt spoedig ook in Jinzhou en Black Shores het luchtruim verkennen

Natuurlijk is dit enkel de content in grote lijnen, dus als jij een hardcore fan bent, raden we je nogmaals aan de stream volledig te bekijken.