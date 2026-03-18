Laten we daar echter wel beginnen. Ami Han, beter bekend onder haar superheldenpersona White Fox, is de heldin die in seizoen 7 het roster komt vervoegen. Ooit werd zij in Korea ontworpen als een origineel karakter voor een webtoon, maar nadat haar populariteit explodeerde, werd ze naar het Westen gehaald als een nieuw lid van de Avengers. In die rol heeft ze zich laten zien als een flexibel en capabel lid van het team, hetgeen gereflecteerd wordt in het spel, waar ze de class Strategist heeft gekregen. Niet gek ook, gezien ze kan healen, buffen, charmen én vechten. Een jacqueline-of-all-trades zou je kunnen zeggen.

Maar zoals gezegd, White Fox is niet het enige wat seizoen 7 naar het spel brengt. Lower Manhattan wordt toegevoegd als een convergence map op 2 april en natuurlijk zijn er weer een hoop cosmetics. Specifiek voegt dit seizoen accessoires toe voor White Fox, Iron Fist, Hawkeye, Mister Fantastic, Ultron, Adam Warlock, Peni Parker, Venom, Hulk en Elsa Bloodstone. Daarnaast kunnen spelers tussen 1 en 3 april inloggen om een gratis emote te krijgen voor Apil Pool's. Gebruik deze emote in Times Square voor Units en title rewards.

Wat je ook op Times Square kan doen, is foto's maken, welke dankzij het nieuwe album-systeem nu permanent kunnen worden vastgelegd en gedeeld om likes en comments te farmen. Want wie wil nu niet social media ín hun game...