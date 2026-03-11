De trailer in kwestie is echter meer dan een datum. Het laat je ook de kern van de gameplay loop zien, waarbij Yoshi de pagina's van het titulaire boek vult. Door in het boek te duiken, kun je de wezens die het afbeeldt bestuderen. Noteer jouw bevindingen in het boek en gaandeweg zullen meer en meer wezens zich aandienen voor jouw studiereisjes. Dit begint met het wezentje van de trailer: een soort platte kikker die bellen blaast en van kleur van veranderen. Dat is wat we nu weten, maar wie weet wat we 21 mei gaan ontdekken.
Yoshi and the Mysterious Book krijgt een nieuwe trailer met een release date
Dit oogt toch wel heel aandoenlijk
Door Sil Hendriks
29
Yoshi and the Mysterious Book, misschien wel de schattigste game die tot nu toe is aangekondigd voor Nintendo Switch 2, zal op 21 mei verschijnen. Dit heeft Nintendo met de wereld gedeeld middels een nieuwe trailer.
