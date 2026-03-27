In april zullen op zijn minst zes games de dienst gaan verlaten, zo blijkt uit een update van Sony. We zeggen op zijn minst, daar in het verleden de lijstje na publicatie wel eens is uitgebreid, soms zelfs op de dag zelf. Hou er dus rekening mee dat er meer games zullen vertrekken op 21 april.

Dat gezegd hebbende, is de meest opvallende naam in de huidige lijst indie-lieveling Dave the Diver. Deze game, waarin je het diepst van de oceaan verkent voor vis om in jouw restaurant te serveren, krijgt immers nog steeds nieuwe content.

Andere grote namen zijn Lost Records: Bloom and Rage, een nieuw project van het team achter Life is Strange, en EA Sports PGA Tour, welke amper een jaar op de dienst heeft gestaan.

De hekkensluiters zijn TowerFall Ascension, Disaster Report 4: Summer Memories en Spitlings. Dus als je die nog wil spelen, heb je een paar weekjes om dat te doen als je ze niet wil kopen voor de volle mep.