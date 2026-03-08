In Zombiehood zijn dit geen problemen om je zorgen over te maken. De roguelite van Weak Spots en Dead Traveler maakt zich niet enkel niet druk om geluid, maar ook goed mikken is slechts een suggestie. Kogels sproeien vrolijk rond in deze 2D action-titel die doet denken aan een game alsf Door Kickers of de vele Flash-hits van vroeger.

Maakt deze omschrijving je nieuwsgierig? Dat is mooi! Want de reden dat we vandaag over Zombiehood schrijven, is dat er een nieuwe trailer voor het spel online is gezet, waarmee de release date is onthuld. De game zal 30 april naar Steam komen. Ports naar andere systemen zijn spijtig genoeg vooralsnog niet onthuld.