Outbound is een cozy open world survival craft game, waarin je met een milieuvriendelijk camperbusje door een natuurgebied rijdt om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur en het gebied te verkennen. Dit kun je in je eentje doen of met een maximum van drie andere spelers. Beiden hebben we in deze preview kunnen testen.

The Lone Ranger Eerst ben ik alleen aan de slag gegaan met de game en ik moet zeggen dat ik me uitstekend vermaakt heb. In de demo mag je een deel van het eerste gebied gaan verkennen aan de hand van objectives. Eerst moet je, net als in elke survival craft game, resources verzamelen en tools maken, en hier kom ik er al snel achter dat deze game een beetje afwijkt. Hier vind je namelijk blueprints die je kunt downloaden door het activeren van signal towers. Het downloaden doe je met behulp van een download voucher, welke je kunt craften. Vervolgens kun je per toren een blueprint kiezen en komt er na verloop van tijd weer een signaal terug om er nog een te downloaden. Voor de verkenners onder ons heeft Outbound ook collectibles die je kunt verzamelen, zoals gnomes en schilderijen. Als je door de wildernis rijdt met je camperbusje, kom je, buiten de points of interest die je aan het volgen bent, kampeerplaatsen tegen waar je een kampvuur kunt aansteken en wat extra resources kunt vinden in een kist. In de demo is mij niet helemaal duidelijk wat deze voor meerwaarde hebben, aangezien je niet per se op zo’n plek hoeft te staan met je wagen om te kunnen kamperen. Dit kan overal.

Vergeven Terwijl je rondrijdt, kom je verschillende resources tegen die je kunt verzamelen. Sommige dienen als voedsel, aangezien je honger langzaam groter wordt, andere als bouwmateriaal, medicijn of als brandstof voor je motor. Nu moet ik wel zeggen dat, uitgaand van wat ik tot nu toe gezien heb, Outbound niet heavy op het survival-aspect leunt. Het is zeer vergevingsgezind. De meters gaan niet snel omlaag. Als je levensbalk leeg is, dan respawn je bij je voertuig en er zijn resources in overvloed die respawnen nadat je hebt geslapen. Het kan natuurlijk zijn dat dit in de andere gebieden in de volledige game wel wat moeilijker gaat worden, maar voor nu vind ik de game zeer vergevingsgezind, wat fijn is voor mensen die het genre leuk vinden, maar houden van minder of langzaam opbouwende uitdaging.

Een rijdend huis Iets waar de game zichzelf mee promoot, is dat je jouw eigen huis op wielen kunt bouwen, dus ben ik ook aan de slag gegaan met de builder en heb ik een klein huisje gebouwd boven op mijn busje. Naarmate je vordert in de game, zul je meer blueprints vrijspelen en meer kunnen aanpassen, maar in de demo is dit natuurlijk beperkter. Op zich werkt het best lekker en is het duidelijk welke resources er nodig zijn. Wel merk ik dat vooral met het plaatsen van het dak, dit soms wat issues met zich meebrengt. Zo heb ik meermaals de dakplaat moeten draaien om hem uiteindelijk wel te mogen plaatsen waar ik hem wilde hebben. Een groot pluspunt is dat je items die je niet meer nodig hebt kunt recyclen en dat je alle resources die het gekost heeft weer volledig terugkrijgt.

Het oog wil ook wat Grafisch gezien ziet de game er wisselend uit. De omgeving is mooi opgezet en geeft een gevoel van rust. Vooral ook de verschillende dagdelen en het weer zijn mooi uitgewerkt, en laten mij af en toe gewoon de omgeving willen bewonderen vanuit een heuvel. Het camperbusje ziet er ook erg mooi uit en je kunt het naar wens aanpassen met verschillende kleurvarianten. In de volledige game zullen er ook meer verschillende soorten komen. Wat ik van mindere kwaliteit vind, is de speler zelf. Aangezien de game in first person is, zie je jezelf eigenlijk niet en maakt het niet zoveel uit. Ga je echter in multiplayer spelen, dan zie je elkaars characters en valt het direct op dat de kwaliteit anders is dan van de rest van de game.

Samen sta je sterk? Ik heb David, Peter en Sil gevraagd om Outbound samen met mij te proberen. Het handige is dat maar een van de spelers door de tutorial hoeft te gaan en de rest direct kan joinen in die speler zijn game door middel van een code. Het nadeel is dat die spelers dus ook geen uitleg meer krijgen van wat ze allemaal moeten doen. Ook delen ze de objectives van de host en kunnen ze deze samen uitvoeren. Wat we direct merkten, is dat Outbound nog niet helemaal geoptimaliseerd is voor vier gelijktijdige spelers. Je hebt namelijk maar twee zitplaatsen voorin. Als er dus twee personen meer mee willen, dan moet je eerst je kamp opzetten, de twee spelers achterin laten stappen en je kamp weer opruimen terwijl ze nog binnen zijn. Dit is vrij omslachtig. We hebben nog geprobeerd of ze op de bus kunnen staan, maar dan vallen ze eraf als je gaat rijden. Wel hebben we een bug gevonden: als je tegen een andere speler aanrijdt met je camperbusje, wordt deze automatisch meegenomen in de bus. Niet helemaal de bedoeling, maar wel sneller.