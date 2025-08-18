In deze game ben jij Akitoshi, een overwerkte IT’er van de planeet Mars, die besluit vakantie te vieren op de aarde. Helaas worden onze computer nerds in de 29ste eeuw niet meer zo goed betaald en moet hij noodgedwongen beknibbelen op zijn boekingen, waardoor hij op een budgetboot terechtkomt. Je kon het van mijlenver zien aankomen, maar het duurt niet lang voordat hij overboord gaat en ontwaakt op een tropisch eiland.

Een beetje vriendelijkheid

Eens hij bij bewustzijn is gekomen en op zoek gaat naar tekenen van beschaving, komt hij oog in oog met een wild dier die hem ziet als een snack voor de komende weken. Als een man die is opgegroeid in de comfort van beschaving, kost het hem alles om zichzelf te verdedigen, maar pas wanneer een vrouw genaamd Mayalala ingrijpt en hem naar haar hut brengt, is hij daadwerkelijk in veiligheid.

Het gros van het drie uur durende spel breng je door in deze hut. Met behulp van jouw redder herstel je langzaam van jouw verwondingen en leer je meer over jouw situatie. Je bent gestrand op een afgelegen eiland waar de beschaving heeft stilgestaan. Technologie kennen ze niet en enig contact met de buitenwereld is eveneens ver te zoeken. Het is dat je zo af en toe mag rondlopen, maar buiten dat is het een visual novel waarin je van scène naar scène gaat. Op die manier zien we onze twee hoofdpersonen nader tot elkaar groeien, tot ze uiteindelijk de plezieren ontdekken van slaapkameractiviteiten.