Met dit simpele feit wordt ook Keita geconfronteerd aan het begin van zijn zomervakantie. De party waarmee hij al drie jaar een online game speelt en dagelijks mee chat, blijkt naast hem te bestaan uit drie vriendinnen. Hij dacht met dudes onderling te babbelen en dit ging gepaard met de typische perversie die je zou verwachten, maar nu blijkt dat hij heeft gepraat over penale problemen met drie leden van het andere geslacht. Niet enkel dat, maar ook nog zeer aantrekkelijke leden van dat andere geslacht. Oeps…

Toevallig Dit klinkt natuurlijk al als een typische fictie set-up, maar het wordt nog bonter. Hij weet nog maar net dat hij al drie jaar nietsvermoedend omringd is door vrouwen online, maar nu blijkt de situatie offline hetzelfde te zijn. Zijn party woont ‘’toevallig’’ in hetzelfde appartementencomplex als waar Keita recent zijn intrede in nam, echter hadden ze elkaar gedurende de schoolperiode ‘’toevallig’’ nooit eerder gezien. Laten we het niet onder stoelen of banken steken: zelfs voor een eroge is dit plot wel héél erg dunnetjes. Jij weet het, ik weet het en ontwikkelaar Atelier KAGUYA weet dit ook. Het windt er dan ook geen doekjes om en lanceert je in no-time in de eerste scène waar de censuur voor nodig is die zo typerend is voor releases van uitgever Shiravune.

Weet wat je krijgt Vanaf dat moment is de volgende van dat soort scènes nooit ver weg. LOVEJUICED is een nukige en dat betekent dat seks de hoofdmoot van het spel is. In deze misschien nog meer dan in de meeste andere die ik door de jaren heen onder handen heb genomen. Voor elke H scene van tien à vijftien minuten, heb je doorgaans vijf minuten om het in te luiden. Dit is fap-materiaal plain and simple en als je voor iets anders komt, dus als je meer voor het verhaal komt, is dit niet de game voor jou. Iets waar ook ik achter moest komen, daar ik mijn games al ruim voor release krijg, als er nog maar weinig over bekend is. Dit gezegd hebbende, kan ik het waarderen voor wat het is. Zelfs als de situaties soms wat bizar worden, blijft het respectvol en smaakvol. De art doet niet onder voor de betere anime en beweegt op de belangrijkste momenten, dus als dat is waar je naar zoekt, heb ik vele slechtere opties gezien. En als dat is waar je voor komt, zal je je waarschijnlijk ook niet storen aan de typische smut-logica waar de game mee vol zit. Denk aan dat alle vrouwen in het spel een cup-maat hebben waar een echte vrouw al na een week rugklachten van heeft of dat elke scène eindigt met een witkleurige fontein waar je een dweil voor nodig hebt om het op te ruimen.