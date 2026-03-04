Het zit de mensen op Novo in ieder geval niet mee. Nadat ze in de eerste game werden ontvoerd door robots, vallen indringers in het vervolg hun gebied binnen om het te ontdoen van grondstoffen. Niet met een schop en pikhouweel, maar met gigantische machines die de natuur verstoren en radioactieve troep achterlaten. Dat is voor niemand goed nieuws, maar des te minder voor Lana, die een vriendin (klein zusje?) getroffen ziet worden door de straling.

Daar gaan we weer Na de gebeurtenissen van de originele game, is Lana er niet vies van om haar handen vuil te maken. Dus wanneer Rakuen, de oude wijze man uit de eerste game, haar vertelt dat er een geneesmiddel is voor de stralingsziekte, reist Lana land en zee af om de ingrediënten daarvoor te bemachtigen. Dit doet ze natuurlijk niet alleen, maar wederom met het wezentje Mui aan haar zijde. Deze opzet maakt direct korte metten met een van mijn persoonlijke minpunten van de eerste game: variatie. Waar je in het eerste spel al snel vrijwel exclusief moest dealen met robots, zorgen de verschillende locaties voor heel verschillende aanzichten, puzzels en wezens die je tegenkomt. In donkere grotten wonen vleesetende gedrochten die licht vrezen, in het regenwoud gigantische insecten en wanneer de indringers opduiken, nemen ze ook wat mechanisch tuig met zich mee. Helemaal weg zijn onze ijzeren vrienden dus niet.

Perspectief Ik zeg dan wel puzzels, maar Planet of Lana II is absoluut geen puzzle platformer, noch is het een platformer met puzzelelementen. Dit is een ervaring die wordt verteld middels een interactief medium en om dat te mogen zeggen zijn er wat platform- en puzzelsegmenten ingestopt. Denk dus niet Limbo of Bramble: The Mountain King, maar meer Rain en Forgotten Anne. Al is dat verhaal wel iets wat je zelf bij elkaar moet puzzelen, hetgeen een stuk minder lastig is dan de vorige keer. Daar deze game wordt gepresenteerd met een fictieve taal, moet je uit context opmaken wat er gebeurt. Over de eerste game was daarom de nodige speculatie. Deze game begint echter met een flashback, inclusief een voice over, die enige twijfel weghaalt over wat er in het eerste deel gebeurd is. Dit maakt het vervolg makkelijker in perspectief te plaatsen, al helpen andere flashbacks later daar ook enorm bij. Desondanks is er voldoende ruimte voor interpretatie voor zij die al warmlopen voor Planet of Lana III.