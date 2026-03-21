Nu hoor ik je denken: waarom dan? Daar komt straks een antwoord op, want eerst wil ik nog even verduidelijken dat ik echt wel meer consoles heb gehad in mijn leven dan die van Sony. Het begon ooit allemaal met een Game Boy en later de Super Nintendo. Daarna volgde echter de eerste PlayStation, waarna ik ieder model in mijn bezit heb gehad, behalve de PS2. Als tiener speelde ik echter de meeste games ‘gewoon’ op PC en ook de Nintendo Wii heeft mijn ouderlijk huis aangedaan. De Nintendo Switch is ook geen onbekende en staat nu nog in de woonkamer.

Zelfs de consoles van Microsoft hebben ooit op mijn slaapkamer stof staan happen. Zo was ik in het bezit van het eerste model van de Xbox. Deze heeft echter niet heel veel aangestaan en ik denk dat ik zelfs alleen Fable er echt op gespeeld heb. Ook de Xbox 360 heb ik in mijn bezit gehad. Zij het omdat ik deze echt voor een prikkie kon kopen, maar als deze al aanstond, dan is dat wederom voor Fable. Dit keer deeltje 3, want dat is de enige game die ik er zelf voor gekocht heb. Ik herinner me verder dat ik er nog een paar uurtjes Need For Speed Shift op heb gespeeld en dat was het dan ook wel. Dit komt doordat de meeste van mijn vrienden een PlayStation hebben en ik dit zelf ook een fijner apparaat vind.

Waarom dan toch een Xdoos

Zoals je hierboven kunt lezen, heb ik niet zoveel met Xbox. Uberhaupt niet met Microsoft overigens. Zo verkies ik een MacBook boven een Windows-machine en werk ik liever met de tools van Google, dan die van de fabrikant van onder andere Office. Maar waarom dan toch een Xbox…

Het antwoord is eigenlijk vrij simpel, namelijk dat ik graag een aantal van de Xbox Exclusives speel. Nouja… een aantal, eigenlijk in de eerste plaats vooral de Halo-reeks. Dit gevoel kwam eigenlijk na de bekendmaking van Halo: Campaign Evolved. Ik had gelijk weer beelden in mijn hoofd van vroeger, toen ik deze game op mijn PC speelde en van de gamesessies bij een schoolvriend thuis, waar ik eigenlijk voor het eerst in aanraking kwam met de franchise. Ik meen me zelfs te herinneren dat deze eerste kennismaking op de Xbox was, maar dat durf ik niet met honderd procent zekerheid te zeggen.