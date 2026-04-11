Belangrijk om daarbij te vermelden is dat Rockstar Games steden nooit een op een overneemt. Zo zijn namen altijd net een beetje verdraaid en krijgen sommige gebouwen een net iets andere twist. De serie stelt daarbij satire centraal. Toch is het een feest der herkenning wanneer je door de fictieve werelden heen rijdt. Andersom is het eveneens waar, want toen ik zelf in Miami was, herkende ik een boel dingen dankzij Grand Theft Auto: Vice City.

Grand Theft Auto De allereerste Grand Theft Auto nam ons niet mee naar een enkele stad, maar nam ons destijds zelfs mee naar drie steden. De steden in kwestie waren Liberty City, Vice City en San Andreas, waarbij de eerste twee respectievelijk New York City en Miami voorstellen. De derde vertegenwoordigt zelfs drie steden, namelijk Los Angeles, San Francisco en Las Vegas, die in de game beter bekend zijn als Los Santos, San Fierro en Las Venturas. Doordat de eerste GTA alweer in 1997 verscheen en het top down is, zijn er buiten de vibe geen echte herkenbare dingen naar de steden die hierboven genoemd worden. In latere games is dat natuurlijk heel anders.

Grand Theft Auto 2 Het tweede deel in de reeks verscheen in 1999 en was eveneens top down. Deze keer speelt de game zich af in Anywhere City een daarmee is het tot dusver de enige titel in de hoofdreeks die geen echte tegenhanger heeft. Anywhere City is een uitgestrekte fictieve metropool, die is verdeeld in drie districten. Daarbij is het een mix van een ouderwetse criminele setting en cyberpunk-achtige omgeving. Rockstar liet daarmee een toekomstbeeld zien van een stad vol misdaad.

Grand Theft Auto III In GTA3 maken we voor het eerst echt kennis met Liberty City, ofwel New York City. Het spel verscheen in 2001 en dit is ook de eerste keer dat we daadwerkelijk dingen in de game konden herkennen. Denk daarbij aan bruggen, zoals de Brooklyn Bridge en Manhattan Bridge, maar ook alle gele taxi’s die er rondrijden. Ook vinden we er veel donkere steegjes en is de maffiacultuur voelbaar. En wat te denken van Staunton Island, dat sterk lijkt op Manhattan. Het industriële Portland vertegenwoordigt dan weer Brooklyn en Shoreside Vale laat meer van de buitenwijken en natuur zien. Kortom hier zagen we voor het eerst echt dat steden een weerspiegeling zijn van echte steden in Amerika.

Grand Theft Auto: Vice City Een jaar na GTA3, in 2002, nam Rockstar ons mee naar Vice City. Het Miami dat wordt afgeschilderd is er een in een jaren ‘80-sfeer met erg herkenbare landmarks. Vooral Ocean Drive is met z’n palmbomen en neonverlichting echt goed te herkennen. De stranden en de boulevard schetsen daarbij Miami Beach. De drugs en misdaad cultuur mag uiteraard niet ontbreken. Zo staat de cocaïnehandel in de game centraal en zijn er vele bendes, nachtclubs en villa’s te vinden. Ook is de luxe levensstandaard van Miami goed voelbaar door alle boten en jachten die te vinden zijn in het spel. Thematisch een erg sterke editie en wellicht stiekem mijn favoriet.

Grand Theft Auto: San Andreas De volgende in de lijst is het in 2004 verschenen Grand Theft Auto: San Andreas. De titel die vaak wordt genoemd als mogelijk beste GTA game. Dit keer reizen we af naar Los Santos, San Fierro en Las Venturas, die zijn gebaseerd op LA, San Francisco en Las Vegas. In San Andreas vinden we bijvoorbeeld het Vinewood-logo in de bergen en dat kan natuurlijk maar naar één ding verwijzen… het Hollywood-logo in Los Angeles. We komen ook stranden tegen, die sterk lijken op Venice Beach. De stad heeft verder veel snelwegen, iets dat erg kenmerkend is voor de metropool. In San Fierro vinden we een grote brug, die duidelijk is geïnspireerd door de Golden Gate Bridge in San Francisco. Verder is de stad erg heuvelachtig, net als San Francisco zelf. De iconische trams die omhoog en omlaag rijden mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. In de woestijnachtige omgeving van Las Venturas vinden we vooral veel casino’s en neonverlichting. De stad ademt Las Vegas. Naast de herkenbare strip vinden we er tal van luxe hotels.

Grand Theft Auto IV In 2008 reizen we met GTA IV wederom af naar Liberty City. De stad biedt ditmaal veel meer punten van herkenning dan in de eerdere edities. Zo vinden we dit keer het Statue of Happiness (het Vrijheidsbeeld) en wanen we ons op Star Junction op Times Square. Ook zijn de bruggen deze keer weer erg herkenbaar en is zelfs het metrostelsel aanwezig. De indeling van de stad lijkt tevens ster op de van NYC. Zo vinden we wijken als Broker (Brooklyn), Algonquin (Manhattan), Dukes (Queens) en Bohan (Bronx). Verder proef je er echt de sfeer die bij New York City hoort.

Grand Theft Auto V In 2013 verscheen GTA V, wat de laatste Grand Theft Auto is die is uitgebracht. We duiken in de wereld van Los Santos, gebaseerd op Los Angeles en omgeving. De wereld van de filmindustrie, sterren en entertainment zijn overal voelbaar. Uiteraard mag daarbij het Vinewood sign niet ontbreken. Verder vinden we er Santa Monica Pier, in de game beter bekend als Del Perro Pier. Hier vinden we een boulevard met reuzenrad en arcade games. Ook Vespucci Beach (Venice Beach) kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Tevens vinden we er vele wolkenkrabbers en het zakendistrict. Je kunt ook Mount Chiliad bezoeken, ofwel de representatie van de Californische bergen. Hier vind je bergen als de Santa Monica Mountains. GTA kwam niet eerder zo dichtbij de realiteit van een stad als met GTA V.

Grand Theft Auto VI De laatste in deze lijst is Grand Theft Auto VI, maar hiervoor moeten we wel een kleine sprong in de tijd maken aangezien het spel nog niet is verschenen. In Grand Theft Auto VI keert de serie terug naar Vice City, een stad die sterk gebaseerd is op Miami. Daarnaast neemt het ons mee naar de staat Leonida, die duidelijk is geïnspireerd op Florida.