1. Chocobo (Final Fantasy) Van alle diersoorten die ik heb gegeten, is kip zonder twijfel mijn favoriet. De structuur en de smaak, de veelzijdigheid in gerechten in combinatie met kruiden of marinades en natuurlijk de vele manieren waarop je het kunt bereiden. Kip is volgens een oude reclame het meest veelzijdige stukje vlees en daar ben ik het mee eens. Dus de gigantische kip genaamd de Chocobo wil ik graag op mijn bord vinden. Stel je voor! Hot wings die je niet in enkele happen op hebt en kippenpoten die je kan kluiven alsof je een hele ham vast hebt. Mijn maag rammelt nu al!

2. RedVegiemon (Digimon) Omdat mijn vrouw ongetwijfeld gaat klagen als dit artikel geen groente bevat, is mijn tweede entry RedVegiemon. In tegenstelling tot zijn eerdere vorm, is deze levende vrucht nu rijp en krijgt het een smakelijke rode kleur. Tegelijkertijd waarschuwt het hiermee ook voor zijn gif. Mensen eten echter wel meer giftige dieren, enerzijds door het gif te verwijderen of anderzijds doordat we er tegen kunnen. En stel je nu voor dat dit gif gewoon capsaïcine is, waardoor je groente met een bite hebt. Dan is het misschien wel te vreten.

3. Gajau (Monster Hunter) Kip mag dan wel mijn favoriet zijn, maar alle vormen van wit vlees werk ik goed naar binnen. Het is alleen jammer dat een goed stukje vis doorgaans komt met kleine graatjes die je moet opspeuren of in je mond gaat voelen. Met het formaat van de Gajau is dat een stuk minder een probleem, waardoor je volledig kunt focussen op het verorberen van deze vis.

4. Torchic (Pokémon) Ik zei al dat ik van kip hou en dat ik hou van een bite. Dus een letterlijke vuurkip klinkt als iets wat prima zou gaan met een beetje kaas, sesamzaad, satesaus, gebakken uitjes en knoflook, en gebundeld in een tortilla voor een verdomd smakelijke wrap. Natuurlijk kan je ditzelfde bereiken met reguliere kip en met wat hete kruiden, maar hier is het er pas écht ingetrokken. Natuurlijk weet ik dat Combusken en Blaziken groter zijn en dus ook de Chocobo-argumenten zouden aanstippen, maar dit zijn fighting-types en hun spieren zijn dus een stuk meer getraind en als gevolg minder mals.