Patrick

Als je met Summer Game Fest de hele periode bedoelt die we eerst E3 noemden, dan hoop ik echt op nieuwe informatie over Kingdom Hearts IV. En ik hoop ook eindelijk iets te horen over de nieuwe game waar Toys for Bob in opdracht van Microsoft mee bezig is.

Sil

Een release date voor Billie Bust Up! Er zijn maar weinig games waar ik naar uitkijk, maar deze staat al jaren aan de top van mijn watchlist. Helaas komt die echter maar niet op de release-lijst. Dat Summer Game Fest daar maar verandering in brengt! Een shadow drop zou ook goed zijn!

Doeke

Ik hoop eindelijk eens iets te zien van Clockwork Revolution. De game staat al sinds de eerste aankondiging op m'n watch list. Vooral het kunnen spelen met de tijd lijkt mij erg interessant. Daarnaast hoop ik meer te zien van de remake van de God of War-trilogie. Ben erg benieuwd of ze de stijl van de eerste paar delen aanhouden of dat ze meer richting de stijl van de laatste twee God of War-games gaan. Ook hoop ik dat we meer singleplayer first party-titels van Sony te zien krijgen.

Natascha

Ik hoop iets te zien van The Witcher Remake of The Witcher 4. Hopelijk laten ze van de remake wat beelden zien van hoe het grafisch verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke game en of er nog zaken zijn toegevoegd die eerder, door bijvoorbeeld beperkingen, niet gingen. Van The Witcher 4 hoop ik op gameplay-beelden en een release date. Al weet ik dat we hem niet voor 2027 hoeven te verwachten.

Samuel

Ik hoop op een sneak peak naar de nieuwe The Elder Scrolls, al is een release nog redelijk veraf. Daarnaast hoop ik, net als Natascha, op meer gameplaybeelden van the witcher 4, met een daarbij horende releasedatum.

Mario

Ik hoop dat Square Enix beelden laat zien van Final Fantasy VII Remake part 3 en Kingdom Hearts IV. Daarnaast hoop ik dat Ubisoft zijn gezicht weer durft te laten zien en wat laat zien van Assassin's Creed Black Flag, Hexe en Jade. En misschien ook iets van Splinter Cell Remake.

Mark

Het hangt al een tijdje boven de markt dat hij misschien toch echt dit jaar komt: Half-Life 3! Want hoewel ik zelf geen enorme Half-Life fan ben, doet een Half-Life 3 aankondiging het internet ontploffen, en dat lijkt me dan wel weer heel leuk. Plus dat mijn Gamebar-vriendjes Peter en Peter dan wekenlang in de wolken zullen lopen. Iets dichterbij wacht ik vooral op een concrete releasedatum voor Duskbloods en Mina the Hollower, die samen met GTA6 waarschijnlijk mijn gamejaar van 2026 gaan maken.

Stefan

Voor de Summer Game Fest heb ik niet echt iets waar ik specifiek op hoop. Als ik dan mijn fantasie de vrije loop mag laten, dan zou ik het wel leuk vinden als er bekendgemaakt zou worden dat de Need for Speed franchise nieuw leven ingeblazen wordt en wellicht zelfs al wat beelden worden getoond. Een nieuwe “PlayStation-titel” zou ik eveneens toejuichen, maar we gaan het zien.

Peter