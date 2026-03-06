Wanneer Korea precies gaat verschijnen is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar 1C heeft reeds laten weten dat het verwacht wordt in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is echter niet het einde van de ontwikkelperiode. Zojuist is roadmap gepubliceerd die ons een blik op de periode na lancering laat werpen.

Toegegeven; de roadmap vertelt ons niet veel. Enkel dat ergens in het tweede kwartaal een DLC onthuld zal worden, het in Q3 in Early Access gaat, voordat het in Q4 lanceert. Wat de DLC precies zal beslaan, daar wordt nog met geen woord over gerept. Wel is duidelijk dat het niet bij één DLC zal blijven.

Wie hoopt met dit nieuws de game op Steam te reserveren, komt er helaas bedrogen uit. Hoewel de game wel een Steam-pagina heeft en je het op jouw wishlist kun gooien, kan het reserveren enkel op de website van de game zelf. Daar betaal je nu $79.99 voor de reguliere versie en $139.99 voor de Founder's Edition met daarin een Year 1 Season Pass. Deze prijzen zullen stijgen naarmate de game mijlpalen behaald, zoals de Early Access-lancering en de volledige lancering, tot dat ze uiteindelijk hun volledige prijzen van $99.99 en $ 179.99 bereiken.