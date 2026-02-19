Godot werkt vooral dankzij de bijdrage van de vele ontwikkelaars die eraan kunnen werken, omdat het een open source-project is. Die maken een bepaald script met wijzigingen of verbeteringen die zij nodig vinden. Dit script laten ze vervolgens praten met Godot, waar het vervolgens gebruikt kan worden door iedereen die een game wil maken met deze engine.

Godot is een open source project en dat betekent dat iedere aanpassing aan de code moet worden gecontroleerd. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat de ontwikkelaars van de engine zelf een beetje controle willen houden over wat er zoal wordt toegevoegd aan de code, om fouten te voorkomen.

Het probleem is dat op dit moment is dat er best wel wat mensen zijn die een beperkte ervaring hebben in het ontwikkelen van software die te raden gaan bij AI. Ze willen iets hebben en vragen aan Gemini, Co-Pilot, ChatGPT of een andere LLM om broncode te schrijven. Die voegen ze vervolgens toe aan Godot zonder eerst na te kijken of de code uberhaupt werkt of goed in elkaar zit.

In dit geval zullen veel gamers de schuld geven aan AI en dat is niet onbegrijpelijk. Toch wil ik hier heel duidelijk zijn dat dit niet zozeer AI is die de fouten maakt, maar de mensen die AI gebruiken, zonder zelf te weten wat onze artificiële vriend aan ze teruggeeft. Het is altijd aan te raden om eerst een goede kennis te hebben van programmeertalen voor je op deze manier gebruik maakt van AI, zodat je eventuele fouten zelf kunt ontdekken.

Rémi Verschelde, die werkzaam is bij Godot, heeft een Tweet de wereld in gebracht, waar hij aangeeft dat de paar controleurs van de content het niet bij kunnen houden hoeveel data er nu aan Godot wordt gegeven.