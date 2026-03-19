Wanneer je op het moment van schrijven kijkt op MetaCritic, ziet dat de gemiddelde score op 78 punten staat van de honderd. Hoewel dit betekent dat volgens critici Crimson Desert niet tot de allerbeste behoort, is dit een prima cijfer.

Toch is het voor investeerders al genoeg om aan te geven dat de waarde per aandeel afneemt. De prijs per aandeel daalde flink naar €26.76 per aandeel. Dit is een verlies van €11.34 is. Dat is een flink aantal voor een beursgenoteerd bedrijf.

Het is de laatste tijd wel vrij duidelijk dat investeerders steeds meer verwachten dat een game perfect is en ook zo worden beoordeeld. Alleen dit jaar al werd Highguard na net iets meer dan een maand volledig weggehaald. Dit had ermee te maken dat investeerders geen vertrouwen meer hadden dat de game succesvol zou worden en daarom werd eerst een groot deel van het personeel ontslagen. Later werd de game volledig geannuleerd.

Het komt steeds vaker voor dat het investeerders zijn die de macht hebben om een game te maken of te breken. Is het niet beter dat investeerders een stapje terug doen? Hoe kijk jij ernaar? Denk daar eens goed over naar, terwijl je de trailer nog eens bekijkt van Crimson Desert.