Naast het feit dat we al rekening moeten houden met andere spelers en ARC’s, wordt de hele game vanaf morgen beïnvloed door hevige windstoten die alles nog moeilijker maken. Tijdens deze nieuwe mapconditie vecht je letterlijk tegen de wind. Tegen de wind in lopen zorgt voor tragere vooruitgang en een snellere stamina drain, terwijl meelopen met de wind je een lichte snelheidsboost geeft. Ook zullen granaten en andere throwable gadgets zich anders gedragen wanneer de wind opsteekt.

Ten slotte moeten we ook opletten voor rondvliegend puin. Wie de storm trotseert, krijgt te maken met een groter dreigingsniveau, zoals meer ARC’s, maar wordt daarvoor wel beloond. Net als bij de andere mapcondities nemen de kansen toe om betere loot te vinden.

Naast Shrouded Sky kunnen we in maart Flashpoint verwachten en in april Riven Tides. Die laatste update voegt een nieuwe map toe aan de game. Eerder deze maand lanceerde Embark Studios ook een update waardoor cheaten moeilijker wordt.