Dit betekent dat Assassin's Creed Shadows games als Mario Kart World en Kingdom Come: Deliverance 2 achter zich laat. Maar toch is Assassin's Creed Shadows niet de nummer één best verkochte game van 2025; die eer gaat naar EA Sports FC 25, een game die in 2024 is uitgebracht.

Daarnaast heeft de GSD ook bekendgemaakt dat er dit jaar in Europa 71 miljoen PC- en consolegames zijn verkocht, wat in vergelijking met vorig jaar zes procent minder is. Wat ook opvalt, is dat 76% van die verkopen digitale verkopen zijn.

Om nog even terug te komen op Assassin's Creed Shadows: Ubisoft heeft nog steeds geen officiële verkoopaantallen bekendgemaakt, maar de informatie die de GSD heeft vrijgegeven, schetst toch wel een positief beeld. En Assassin's Creed Shadows kan ook nog steeds een boost verwachten zodra de betaalde DLC Claws of Awaji te downloaden is op 16 september 2025.