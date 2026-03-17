Dit is nu hard gemaakt door een studie van NewZoo, welke keek hoeveel speeltijd verschillende genres kregen in 2025 ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij documenteerde het dat het battle royale-genre een daling van maar liefst 27% in dat ene jaar liet zien! Daarentegen stond het sandbox-genre, waarbij games als Minecraft, Roblox en Terraria expliciet worden genoemd, waarvoor juist een stijging van 36% gezien wordt. Dit betekent niet dat dit plots hét populaire genre is, RPG is nog steeds ietsjes populairder en shooters domineren ondanks een daling van 5% de boel, maar als die stijgende lijn doorzet, kan onderstaand overzicht er komend jaar wel eens heel anders uitzien.
Battle royale-genre is officieel over zijn hoogtepunt heen
Sandbox is the hot new thing
Door Sil Hendriks
What must come up, must come down. Dit bekende spreekwoord kan worden toegepast op vrijwel elk facet van het leven, waaronder videogames. Want waar het battle royale-genre enkele jaren geleden nog alles domineerde, begint diens populariteit snel te dalen.
