De trailer liet eigenlijk twee dingen zien. Het eerste dat ze laten zien is de extra content buiten de main game. Dit is dus Bellabel park. Hier kun je met drie vrienden om vervolgens allemaal leuke activiteiten. Het leuke is dat maar één speler de game hoeft te hebben, zodat de andere met GameShare mee kunnen doen. Scheelt weer een hele jets geld.

Dan is er ook de Game Room Plaza, waar je met iedereen via de locale wifi kunt spelen. Dan kun je met maximaal twaalf andere het tegen elkaar opnemen in zes activiteiten. Ik moet zeggen dat dit er heel chaotisch uitziet. Met Mario betekent dit meestal extra veel plezier.

Dan is er nog de Tour Plaza. Je kunt een tour starten, waarin je met of tegen je vrienden speelt om zoveel mogelijk punten te halen in een serie van activiteiten die je zelf kunt opstellen. Verder is er ook de Toad Brigade Training Camp, waarbij je bepaalde uitdagingen in zo kort mogelijke tijd moet zien te halen. Ook dit is altijd gezelliger om met vrienden te doen.

Het tweede deel van de trailer laat vooral zien wat je in de main game kunt verwachten en het eerste is Rosalina. Zij is nu een personage waar je de game mee kunt spelen. Ze ziet er uniek uit en ze is nogal het onderwerp van discussie in olifantenvorm. Kennelijk spreekt ze erg tot de verbeelding.