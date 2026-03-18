De versie voor PSSR die in 2024 uitkwam voor Alan Wake II was een redelijke teleurstelling. Dit had ermee te maken dat er veel noise in beeld kwam. De reflecties hadden een bepaalde zweem over zich heen gekregen, waardoor de kwaliteit van de graphics niet al te hoog was.

Wanneer je dit vergelijkt met PSSR 2, lijken deze problemen nagenoeg volledig opgelost. Digital Foundry laat in hun video zien dat de noise nagenoeg weg is in performance mode. Ook Anti Aliasing is enorm verbeterd. Zeker in Quality Mode is flink verbeterd, omdat de resolutie dan hoger is die geüpscaled moet worden.

De video die Digital Foundry heeft gemaakt is, zoals altijd, enorm interessant om te zien. Je leert veel over hoe graphics werken en hoe met name PSSR 2 werkt. Voor mensen die dit interessant vinden is deze video absoluut een aanrader om te bekijken.