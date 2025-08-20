Deze game is een JRPG die grafisch een volledig eigen style heeft die, als hij je ligt, enorm interessant zal zijn.
Edge of Memories komt uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en op de de PC via Steam. Het is nog niet bekend wanneer hij uitkomt.
Tijdens de Future Games Show at gamescom 2025 zijn nieuwe beelden getoond van Edge of Memories.
