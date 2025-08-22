I Hate This Place is een survival horrorgame, waarbij vooral aandacht besteedt moet worden aan het maken van spullen, zoals een kampeerplek en wat attributen die jouw kans vergroten om te overleven in een vijandige wereld.

In de game speel je als Elena, die tegen wil en dank een kwaadaardige kracht oproept die men de Horned Man noemt. Nadat ze dit gedaan heeft zit er niets anders op dan vluchten, terwijl ze altijd over de schouder moeten kijken of deze slechterik niet opeens in de nek staat te hijgen.

De game houdt zich erg vast aan het gegeven dat overdag er niet echt iets gevaarlijks is. Op dat moment kun je de wereld verkennen en bekijken of er spullen zijn die je kunt gebruiken. Als het echter nacht is moet je ervoor zorgen dat je niet gemakkelijk gevonden kan worden, want dan komt het kwaad uit de aarde naar boven en ze hebben het op jou gemunt.

De game probeert vooral mee te gaan met een rage die de laatste tijd steeds meer naar boven komt, namelijk de eighties vibes. De game is zeer kleurrijk, maar bloederig tegelijkertijd. Elke keer als je schiet zie je 'BANG' in grote gele letters.

De game zal uitkomen op 7 november op de PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox series X|S en op de PC via Steam.