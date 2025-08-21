De beelden laten niet echt iets zien wat onbekend is en zijn hoofdzakelijk cinematografisch en bevatten dan ook geen gameplay-beelden. De game heeft echter een demo, zodat je zelf kunt bekijken wat je van de game gaat vinden.

In de game is te zien dat er een oorlog is die ervoor heeft gezorgd dat er allemaal monsters vrij zijn gekomen die de wereld bijna onleefbaar hebben gemaakt. Jij als hoofdpersoon moet ervoor zorgen dat het iets leefbaarder wordt.

De game zal uitkomen op PC, Xbox en PlayStation op 4 september.