De release date werd eveneens direct onthuld en is gezet op 13 februari 2026. High on Life 2 zal verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series en PC. Op PC komt het beschikbaar via Steam, Epic Games Store en Microsoft Store. Tevens is de game direct op release beschikbaar op Xbox Game Pass Ultimate.
Bekijk nu de gameplay-beelden van High on Life 2
Het spel verschijnt begin volgend jaar
Door Stefan van den Broek
Tijdens de Xbox Wire werd High on Life 2 onthuld. Dat was echter nog niet genoeg voor Squanch Games, want zij lieten IGN tevens een 42 minuten durende gameplay video plaatsen op diens YouTube-kanaal. De video is eveneens onderaan dit bericht te vinden
