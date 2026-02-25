Utawarerumono: ZAN 2 is een herinterpretatie van Utawarerumono: Mask of Truth. Maar waar het origineel een TRPG is voor de meer strategisch ingestelde speler, gooit ZAN 2 de boel om zodat ons een musou fighter kan worden voorgeschoteld. Stel je titels voor als Ninety-nine Nights, de One Piece: Pirate Warriors-serie en Hyrule Warriors. Op die manier kunnen ook spelers die minder goed stil kunnen zitten dit verhaal beleven, waar bovendien verder op is uitgebreid met de introductie van nieuwe karakters, scènes en side stories. Dus zelfs als jij een veteraan van de serie bent, heeft het nut om deze game te spelen.

Om de launch te vieren, krijg je tot 10 maart 10% korting op het spel via Steam. Je betaalt hierdoor € 35,09 in plaats van € 38,99. Of je gaat voor de Deluxe Edition, welke helaas maar 9% goedkoper is. Dan krijg je echter wel alle DLC erbij voor € 57,15.

Heb je het origineel nooit gespeeld? Dan kun je een bundel van beide games kopen voor € 63,16 zonder DLC of € 104,05 met. Er zijn immers letterlijk tientallen uitbreidingen verschenen ondertussen...