Het gaat om de Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept, een auto die van de hand komt van een van de ontwerpers van Chevrolet. Het spel heeft vaker samenwerkingen, waaruit diverse concept cars zijn ontstaan. De auto’s verschijnen niet echt op de weg, maar het is toch leuk om ze in de game te zien en te besturen.
Wanneer de Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept te besturen is in Gran Turismo 7 is nog niet bekend.
Nieuws
Bestuur binnenkort de modder vette Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept
Wat een machine
Door Stefan van den Broek
107
Gran Turismo 7 is binnenkort een nieuwe concept car rijker. Dat nieuws maakte Polyphony Digital bekend middels onder andere onderstaande trailer.
