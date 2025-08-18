Het gaat om de Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept, een auto die van de hand komt van een van de ontwerpers van Chevrolet. Het spel heeft vaker samenwerkingen, waaruit diverse concept cars zijn ontstaan. De auto’s verschijnen niet echt op de weg, maar het is toch leuk om ze in de game te zien en te besturen.



Wanneer de Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept te besturen is in Gran Turismo 7 is nog niet bekend.