Deze geruchten bleken uiteindelijk niet waar, maar toch krijgen fans van Black Myth binnenkort nieuwe content in de vorm van het tweede deel, genaamd Black Myth: Zhong Kui. Zoals de titel al aangeeft, staat dit keer niet Sun Wukong centraal, maar Zhong Kui. En Zhong Kui is in de Chinese mythologie een god die het vooral gemunt heeft op demonen en geesten

Er is nog niet veel bekend over de game, behalve dat deze moet uitkomen voor de PC en de huidige consoles