De YouTuber in kwestie is Seán McLoughLin, allicht beter bekend onder de noemer Jack Septiceye. Hij werd bekend als een Let's Player, maar heeft zich in recente jaren aan nieuwe uitdagingen gewaagd. Zo speelde hij een kleine rol in de film Iron Lung en was hij de stem van schurk Punch Up in de game Dispatch.

Over de film zelf is nog niet veel bekend, maar bij de reveal werd verzekerd dat men trouw wil blijven aan het bronmateriaal. En daar Sony Pictures en PlayStation Productions de film zelf maken, kunnen ze dit ook garanderen. Zou die dan ook hints bevatten naar een Bloodborne 2? Dat valt te bezien, maar een mens kan hopen. Ondergetekende is in ieder geval meer dan geïnteresseerd om deze wereld op een nieuwe manier tot leven gebracht te zien worden.