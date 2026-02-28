Hoog in de lijst van menig gamer stond een complete remake van Bloodborne zoals Bluepoint ook al had mogen doen met Demon's Souls. En hoewel hun live service-poging met de God of War-serie mislukte, was dat project een inkoppertje. Daarom had Bluepoint het ook gepitched bij Sony. Zoals we echter allemaal weten, is die er nooit gekomen, iets waar we collectief Sony voor aankeken. Tot nu blijkt dat de vork iets anders in de steel zit.

Volgens een rapport van Bloombergs Jason Schreier's, welke in dit verhaal keer op keer juiste informatie wist te delen voor wie dan ook, had Sony ook wel oren naar een dergelijke remake. Het was FromSoftware die de boot afhield en wiens reactie ervoor zorgde dat het project geen groen licht kreeg.

Dit klinkt misschien vreemd. Director Hidetaka Miyazaki van Bloomberg zei in 2024 immers nog dat het niet aan hem was om te praten over een dergelijke remake, daar FromSoft niet de IP-houder is. Hij gaf ook te kennen dat de game gebaat zou zijn bij een remake op moderne consoles. Dus wat is het probleem zou je zeggen?

Zeker weten doen we het niet, daar Bloomberg helaas enkel met zekerheid kan melden dat het schip gestrand is bij FromSoft. Shuhei Yoshida, voormalig topman bij PlayStation, heeft zich er echter in het verleden wel over uitgelaten, al was hij toen al niet meer bij Sony werkzaam en was het weinig meer dan een theorie. Hij liet in de KindaFunny podcast weten dat hij wist dat Miyazaki helemaal gek was van Bloodborne, maar hij is zeer succesvol en belangrijk voor FromSoft is en als gevolg altijd bezig met hun nieuwe projecten. Hij kan er daarom geen tijd voor vrijmaken, maar wil ook niemand anders aan zijn ''baby'' laten. Yoshida's vermoeden is dat er daarom vanuit FromSoft negatief is gereageerd op de pitch en dat PlayStation, ondanks dat zij de IP bezitten, dat wilde respecteren.

Of we het ooit zeker gaan weten, zal de tijd moeten leren. Jason Schreier is ongetwijfeld volop bezig met het oprakelen van meer informatie en anders zullen voormalige medewerkers van Bluepoint allicht op den duur hun mond voorbij praten. Misschien zelfs onder de Bluepoint-naam, daar volgens Bloomberg verschillende partijen interesse hebben getoond om de ontwikkelaar in zijn geheel van Sony over te nemen.