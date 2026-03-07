Beer Manufacture Simulator is namelijk nu beschikbaar op Steam en vraagt je jouw eigen bruine rakker te brouwen met de ingrediënten die jij denkt dat goed samen gaan. Creëer een unieke smaak, plak er jouw eigen label op en verkoop het aan dorstige drankorgels om geld te verdienen en jouw brouwerij en bijbehorende verkooppunt naar het volgende niveau te tillen!

Natuurlijk moet geld niet enkel in-game rollen, maar moet er ook geld over de spreekwoordelijke toonbank gaan voor je deze game kunt krijgen. En op dat front hebben we goed nieuws. Tot 19 maart krijg je namelijk 15% korting op de game. Je betaalt in plaats van € 9,75 dan € 8,28. Dat is leuk meegenomen!