Zoals vaker mag Bubsy schapen gaan redden, want Woolies hebben deze gekidnapt. In het spel kun je diverse andere planten verkennen. Het spel wordt uitgegeven door Atari en heeft nog geen release date. Wat wel bekend is, is dat het spel moet verschijnen op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en PC.

Op PC zal het spel verschijnen op GOG, Steam en Epic Games Store.