IOI Partners is enkel nog in beeld om enkele noodzakelijke taken rondom de overdracht soepel te laten verlopen. Dat maakt dat Build A Rocket Boy voortaan volledig verantwoordelijk is voor de game en de MindsEye-community. In het officiële persbericht van de partijen valt te lezen dat ze de komende weken nog nauw samenwerken om de overgang zo vlekkeloos te laten verlopen.

Build A Rocket Boy laat daarbij direct weten dat de in juni 2025 aangekondigde Hitman-missie komt te vervallen. Het bedrijf geeft aan in de toekomst wel met hun partners aan andere projecten te willen werken.

Build A Rocket Boy benadrukt tevens dat spelers updates kunnen blijven volgen via de officiële website.