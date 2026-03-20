Het kan niet worden ontkend dat het afgelopen jaar enorm succesvol is geweest voor Capcom. De Japanse ontwikkelstudio en uitgever bracht een flink aantal zeer goed verkochte games uit. De afgelopen jaren bracht het behoorlijke hits uit, zoals Monster Hunter Wilds, Street Fighter VI en Dragons Dogma II. Nog geen maand geleden kwam Resident Evil Requiem uit, die ook enorm succesvol is.

Het ziet ernaar uit dat hun meest succesvolle platform op dit moment de PC is. Dit is enigszins en verrassing, omdat zij altijd alle games op alle gaming platformen uitbrengen. Waarom de PC het dan zo goed doet ten opzichte van de veel populairdere en betaalbaardere PlayStation consoles is een raadsel, maar wel eentje met een mogelijke verklaring.

Wat er meestal wordt geteld als het komt op de hoeveelheid games die worden verkocht zijn de digitale verkopen. De PC is een platform waarbij tegenwoordig nagenoeg alle games digitaal worden verkocht. Dit is echter niet op de console het geval. Op veel plekken was Resident Evil Requiem nagenoeg direct uitverkocht.

Fysieke exemplaren worden niet altijd direct meegenomen in dergelijke berekeningen, omdat dit moeilijker is om te tellen. Tenslotte worden fysieke games eerst naar groothandels gestuurd, daarna naar resellers en die moeten ze dan weer verkopen. Dit maakt tellen complexer en daar gaat ook meer tijd overeen.

Dat neemt niet weg dat ze opvallend veel PC games hebben verkocht in de afgelopen jaren. Het zegt ook niet iets over andere uitgevers. Zo zijn er geruchten bij PlayStation dat ze gaan stoppen met het maken van single player ports voor hun games op PC, omdat onder andere de games niet goed genoeg zouden verkopen.

Met de komst van PC's als de Steam Machine en misschien zelfs met box project Helix kan het zijn dat de PC meer zal worden aangesloten aan de televisie en dan kan het zo gebeuren dat steeds meer mensen overgaan van console naar de Personal Computer. Bij Steam zullen ze er in ieder geval niet rauwig om zijn.