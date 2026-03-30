Te midden van deze overvloed aan keuze, is vandaag Cinderia verschenen, een nieuwe action roguelite van ontwikkelaar MyACG Studio. Kruip in de huid van Rue, Rivet, Isdra of Uma en neem het op tegen de troepen van het kwaad in een wereld die de ondergang nabij is, hopende dat er ooit een dag komt waarop je succesvol het eind bereikt en de nachtmerrie aan zijn eind kunt brengen. Met vier speelbare karakters, ruim 130 stukken uitrusting en een overvloed aan willekeur tijdens elke run, is er in ieder geval genoeg om mee te experimenteren om dat doel te bereiken.

Cinderia is nu beschikbaar op Steam middels Early Access en om dit te vieren is onderstaande launch trailer online gezet.